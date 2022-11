Z informacji podanych przez Komendę Miejskiej Policji w Łodzi wynika, że do ograbienia zwłok doszło w czerwcu tego roku na cmentarzu świętego Rocha na łódzkich Bałutach. Według relacji lokalnych mediów, zmarły był wyjątkowo przywiązany do cennych przedmiotów, które znalazły się w trumnie za sprawą najbliższych.

Łódź. Zuchwała kradzież na cmentarzu

Chodzi o złoty zegarek wysadzany diamentami o wartości około 40 tysięcy złotych oraz złotą spinkę do krawata, również z ozdobą w postaci diamentów, wartą około 7 tysięcy złotych.

W policyjnym komunikacie podano, że "w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową Łódź-Bałuty, rodzina zmarłego wyznaczyła nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych dla osoby, która wskaże sprawcę, bądź w istotny sposób przyczyni się do ustalenia osób odpowiedzialnych za to przestępstwo lub pozwoli na odzyskanie skradzionego mienia".

Zdjęcie Skradziony zegarek jest wart ok. 40 tys. zł / Policja Łódź /

Rodzina, która zauważyła oznaki włamania, odwiedzała grób zmarłego pod koniec czerwca. Bliskich zaniepokoiły ślady na kamiennej płycie, o których postanowiono zawiadomić administrację cmentarza oraz policję.

Po bliższych oględzinach miejsca ustalono, że doszło do kradzieży - sprawcy, aby dotrzeć do cennych przedmiotów, musieli najpierw odsunąć płytę nagrobną i w ten sposób dostali się do kwatery grobowca. Potem otworzyli trumnę i wyjęli z niej złote pamiątki zmarłego.

Zdjęcie Złota spinka do krawatu wysadza diamentami o wartości ok. 7 tys. zł / Policja Łódź /

Ograbiono zwłoki. "Doszło do aktu wandalizmu"

Ksiądz Robert Jantczak, pełniący funkcję inspektora ds. cmentarzy w łódzkiej archidiecezji w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" w emocjonalnych słowach okazywał zbulwersowanie zdarzeniem. - Doszło do aktu wandalizmu, który zasługuje na zdecydowane potępienie - stwierdził. Zapewnił też o współpracy z organami ścigania w tej sprawie. Jak dodał, o tego typu incydencie usłyszał po raz pierwszy.

Nadkom. Marcin Diedukowicz z łódzkiej komendy policji zwrócił się z apelem do wszystkich osób, które mogą pomóc, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na ul. Pienista 71 lub kontakt telefoniczny pod numerami 47 841 14 50 (w godzinach 08:00-16:00) oraz +48 789-442-628 (w godzinach 08:00-20:00), a także telefon alarmowy 112 (całodobowo). - Zapewniamy pełną anonimowość - dodał funkcjonariusz w komunikacie.

Zdjęcie Złoty zegarek marki Rolex należący do zmarłego w przybliżeniu / Policja Łódź /