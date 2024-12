Policjant zginął w wypadku. "Wracał do domu po służbie"

W Bzówkach nieopodal Kutna (woj. łódzkie) w sobotę zderzyły się dwa samochody osobowe. 18-letni kierowca trafił do szpitala, z kolei 42-letni mężczyzna nie przeżył wypadku. W rozmowie z Interią mł. asp. Katarzyna Wasiak z KPP w Kutnie przekazała, że zmarły był funkcjonariuszem w tamtejszej komendzie. Do wypadku doszło, kiedy wracał do domu po służbie.