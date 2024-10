Narodziny w łódzkim zoo. "Jest aktywny i ciekawy świata"

O narodzinach leniwca dwupalczastego w łódzkim zoo poinformowano w czwartek. Miejski Ogród Zoologiczny podkreślił, że na razie nie znają jeszcze płci ssaka, jednak już zachęcili internautów do wpisywania propozycji imion.

Łódź. Zoo powitało nowego leniwca. Fala propozycji imion

- Obserwując zachowanie, wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazują na samicę - nowy maluch jest bardziej aktywny i ciekawszy świata od swoich starszych braci : Sida, który wyjechał do zoo w Duisburgu i Pioruna mieszkającego w sąsiednim pawilonie - wyjaśniła kierownik sekcji hodowlanej łódzkiego zoo Magdalena Hołysz.

Seria narodzin w łódzkim zoo. "Leniwce rozsądnie podchodzą do czasu"

- Czy leniwce są leniwe? I tak i nie. One po prostu bardzo rozsądnie podchodzą do swojego czasu. Jeśli nie ma potrzeby, to się nie ruszają. Gdy ktoś próbuje je złapać lub zaatakować potrafią bardzo szybko rzucić się na napastnika i bronić się swoimi długimi hakowato wygiętymi pazurami. Uważam, że leniwce są najciekawszymi zwierzętami na świecie. Są roślinożercami i prowadzą nocny tryb życia. Żyją w stadach - wyjaśniła Anna Korczak z Działu Edukacji Orientarium Zoo Łódź.