Tragedia w Bolesławcu. Reanimacja nie przyniosła efektów

Osoba zgłaszająca katastrofę budowlaną powiadomiła, że pod gruzami znajduje się jedna osoba. Strażacy bezzwłocznie ruszyli na miejsce i rozpoczęli działania. Wydostali spod gruzów 32-letniego mężczyznę, po czym błyskawicznie przystąpili do reanimacji.

- Niestety, mimo podjętych wysiłków 32-latka nie udało się uratować - przekazał Brylak. Zmarły to mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, który wykonywał na miejscu prace budowlane.

Z informacji udzielonych przez oficera prasowego wynika, że na miejsce zadysponowany został śmigłowiec LPR , ale wydobyty spod gruzów mężczyzna zmarł, kiedy służby przygotowywały go do transportu.

W działaniach ratunkowych udział brało sześć zastępów OSP i PSP. Po godzinie 14 na miejscu wciąż przebywały dwa zastępy OSP, które zabezpieczały miejsce zdarzenia, bo na miejscu czynności realizowali jeszcze prokurator, inspekcja pracy i inspektor nadzoru budowlanego.



- Służby pracują, by ustalić przyczyny częściowego zawalenia się domu jednorodzinnego - zaznaczył Brylak. W mediach pojawiają się doniesienia, z których wynika, że mogło dojść do osunięcia się fundamentu, jednak nie są to potwierdzone przez służby informacje.



Na miejscu tragedii pojawili się także przedstawiciele lokalnej władzy i zespół zarządzania kryzysowego.