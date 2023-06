USA: Zawalił się ponad stuletni blok. Poważne zaniedbania

Uwolnioną spod gruzów kobietę przewieziono do szpitala, gdzie przeszła już dwie operacje. Partnerka kobiety przyznała, że musi uporać się z tym, co zaszło. Dodała także, że obie muszą przygotować się do życia w nowej rzeczywistości.

Jednocześnie ujawniono setki stron dokumentów, z których wynika, że stan budynku od dłuższego czasu wymagał interwencji. Dokumentacja zawiera m.in. skargi mieszkańców, zawiadomienia o problemach, wybrzuszeniach czy pracach, które należy przeprowadzić, by zapobiec "odpadnięciu całej ściany bloku".



W związku z tym miasto wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciw właścicielowi. Władze zażądały grzywny w wysokości 300 dolarów, co spotkało się z oburzeniem. Tragedia sprawiła ponadto, że na ulicę wyszli ludzie, którzy protestują przeciwko decyzji administracyjnej o całkowitym zburzeniu budynku - domagają się, by nie robić tego przed odnalezieniem zaginionych osób.