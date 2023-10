Zaginięcie podczas grzybobrania. Znaleziono zwłoki 87-latki

Policja: Apelujemy o rozsądek. W lesie łatwo się zgubić

Policjanci proszą ponadto, by do lasu wychodzić wczesnym rankiem lub za dnia, najlepiej w kilka osób. Każdy z uczestników grzybobrania powinien ze sobą zabrać naładowany telefon, a przy dłuższym pobycie również coś do picia i jedzenia.