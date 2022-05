W sobotni wieczór w Turynie odbył się finał Eurowizji 2022. Zwyciężyła grupa Kalush Orchestra reprezentująca Ukrainę. Zespół wykonał utwór "Stefania" łączący hip-hop z ukraińskim folkiem.

Polska reprezentacja przekazała Ukrainie komplet 12 punktów, a później także telewidzowie przekazali dokładnie tę samą liczbę. Z kolei ukraińscy jurorzy nie odwdzięczyli się tym samym - wręcz przeciwnie, przekazali Polakom zero punktów. Widzowie natomiast oddali nam swój "max" - 12 punktów. Takie podejście wzbudziło niezadowolenie polskich fanów konkursu, którzy swoje oburzenie zaczęli wylewać w sieci.

O sprawie czytaj więcej na Interia Muzyka.

O sytuacji napisał w sieci m.in. ukraiński dziennikarz Żenia Klimakin. "Prosimy przekazać kochanym Polakom, jak mocno Ukraińcy są oburzeni głosowaniem naszych jurorów na Eurowizji. Żeby w tym się przekonać, można wejść na stronę głównego jurora Wadyma Lysyci - ludzie żądają w komentarzach przeprosin i wyjaśnienia..." - zacytował nadesłany mu wpis dziennikarz.

Eurowizja 2022. Ukraiński minister przeprasza Polaków

Do sprawy odniósł się również Ołeksandr Tkachenko, ukraiński minister kultury i polityki informacyjnej.

"Ta ocena w żaden sposób nie odzwierciedla naszego prawdziwego stosunku do was, naszych najbliższych przyjaciół w Europie. Tak, Brytyjczycy byli fajni i znaleźli się na drugim miejscu. Ale postawić przy Polakach i Litwinach zero to wstyd. Naród Ukrainy dał wam 12. Wasze wsparcie dla naszego kraju jest nieocenione. Nasza wdzięczność i zaangażowanie również" - napisał.