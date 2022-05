Największe literackie wydarzenie roku. Zbliżają się Targi Książki w Warszawie

Z publicznością, na wielu scenach, spotka się blisko 800 twórców, w tym aż 30 autorów z Norwegii, która jest gościem honorowym Targów.

Swoje wydawnictwa zaprezentują wystawcy z: Polski, Norwegii, Ukrainy, a także Armenii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Wstęp na Targi Książki w Warszawie jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, a część wydarzeń dostępna będzie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Historia i Kultura.

Literacka Norwegia

Motto literackiego wystąpienia Norwegii brzmi "Marzenie jest w nas" i pochodzi z wiersza norweskiego poety Olafa H. Hauge’a. W gronie autorów, którzy spotkają się czytelnikami będą m.in.: Jørn Lier Horst, Thomas Enger, Klara Hveberg, Victoria Kielland, Bjørn F. Rørvik, Per Dybvig, Erika Fatland, Torbjørn Færøvik, Nina F. Grünfeld, Kaja Nordengen, Anne Sverdrup-Thygeson.

Program obejmuje aż 50 wydarzeń odsłaniających literackie oblicze współczesnej Norwegii.

Spotkania z serii "Czas dla dzieci" i "Czas dla młodego czytelnika" będą świetną okazją by poznać najlepszych autorów i ilustratorów z Norwegii.

W wydarzeniach pt. "Czas dla planety" udział wezmą autorzy piszący o naturze, środowisku i podróżach. W bloku "Między nami", przez pryzmat literatury, można będzie lepiej poznać norweskie społeczeństwo i jego aktualne problemy, a serie "Człowiek i jego tajemnice" i "Czas na kryminał" pozwolą zajrzeć w głąb ludzkiego umysłu.

Program literacki Norwegii oferuje też spojrzenie w przeszłość: spotkania przybliżające sylwetki norweskich laureatów Nagrody Nobla i poświęcone II wojnie światowej w Norwegii.

Z myślą o współczesności, w literackim programie Norwegii, znalazły się pozycje "Czas na poezję" obejmujące też poezję ukraińską, "Europejskie feministki Anno Domini 2022" oraz "Literatura europejska dzisiaj". W programie jest też wiele wydarzeń dla profesjonalistów z branży wydawniczej, m. in. spotkania poświęcone przekładom, polityce literackiej w Norwegii i Polsce czy projektom bibliotecznym. Co godzinę na stoisku norweskim można będzie wziąć udział w błyskawicznym kursie językowym "Nauka norweskiego w 15 minut!".

Literacki program Norwegii na Targach organizowany jest przez biuro NORLA (Norwegian Literature Abroad) w ścisłej współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w Warszawie.

Poznajmy bliżej autorów i wydawców z Ukrainy

Ważnym akcentem będą spotkania wokół literatury Ukrainy, która ma w programie Targów szczególne miejsce.

Na zbiorczym stoisku Ukraińskiego Instytutu Książki można będzie zapoznać się z ofertą wydawniczą blisko 35 oficyn i instytucji, a z czytelnikami spotkają się na Targach znane i cenione autorki: Oksana Zabużko - która wygłosi wykład inauguracyjny podczas oficjalnego otwarcia Targów, a także Wiktoria Amelina, Tamara Duda, Lubow Jakymczuk i Kateryna Kałytko.

Organizatorami obecności ukraińskich autorów, wydawców i książek jest Ukraiński Instytut Książki, Ambasada Ukrainy w Polsce oraz Fundacja Historia i Kultura.

Premiery i nowości literackie

Targi to idealne miejsce by spotkać ulubionych autorów, kupić ich książki i zdobyć autografy.

Takich okazji będzie mnóstwo, a wśród nich warte wyróżnienia literackie premiery, takich autorów jak: Victoria Kielland, Łukasz Orbitowski, Radek Rak, Wit Szostak, Mariusz Szczygieł Wojciech Chmielarz, Katarzyna Bonda, Vincent V. Severski, Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, Katarzyna Tubylewicz, Magdalena Majcher, Lene Ask, Anja Dahle Øverbye i Adam Bodnar w rozmowie z Bartoszem Bartosikiem. Na Targach zagości także Krystyna Kurczab-Redlich, która o Rosji będzie rozmawiać z Witoldem Szabłowskim.

Festiwale: Kryminalna Warszawa, Komiksowa Warszawa i Literatury Dziecięcej "Ojce i dziatki"

Równolegle z Targami odbywają się aż trzy festiwale literackie.

Miłośników literatury kryminalnej zapraszamy na Festiwal Kryminalna Warszawa i spotkania ze znakomitymi autorami tego gatunku. Na Targach zagoszczą m.in.: Wojciech Chmielarz, Katarzyna Bonda, Remigiusz Mróz, Vincent V. Severski, Maciej Siembieda, Anna Kańtoch, Anna Rozenberg, Robert Małecki, Ryszard Ćwirlej, Tomasz Duszyński, Magdalena Majcher, Anna Górna, Izabela Janiszewska, Bartosz Szczygielski, Przemysław Żarski, Agnieszka Jeż, Julia Łapińska i Małgorzata Starosta. Festiwalowi towarzyszy Konkurs, którego laureatów poznamy w piątek 27 maja. Mecenasem Grand Prix Festiwalu jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Festiwal Komiksowa Warszawa, towarzyszący Targom Książki w Warszawie, to odrębny sektor stoisk z publikacjami i ponad 50 spotkań i warsztatów z autorami gatunku, a także interesujących wystaw. Gwiazdami tegorocznego Festiwalu będą m.in.: Lene Ask, Typex, Paco Roca, Javier de Isusi, Tony Sandoval. Warto też zwrócić uwagę na polskich autorów, a wśród nich na Berenikę Kołomycką, której seria dla dzieci "Malutki lisek i wielki dzik" zaczęła się ukazywać w tym roku na rynku amerykańskim i norweskim, Jakuba Topora, którego komiks "Dziadostwo" (drugi tom ma właśnie premierę) jest nominowany do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Wojciecha Stefańca, który z Danielem Odiją tworzy serię komiksową "Bardo", sprzedaną właśnie do Niderlandów. Fani komiksu będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach, kupić najnowsze publikacje, spotkać ulubionych twórców i otrzymać rysowane dedykacje. Organizatorem Festiwalu jest Polskie Stowarzyszenie Komiksowe.

Fanom fantastyki zaoferujemy weekendową strefę spotkań z najpopularniejszymi autorami tego gatunku. W tym roku w strefie fantastyki zagoszczą m.in.: Radek Rak, Marta Kisiel, Katarzyna Miszczuk, Aneta Jadowska, Magdalena Kubasiewicz, Aneta Jadowska, Jakub Ćwiek, Gaja Grzegorzewska, Magdalena Salik, Jagna Rolska, Marcin Mortka i Arkady Saulski, Jacek Galiński i Roch Urbaniak. Miłośnicy tego gatunku będą mieli szansę dowiedzieć się czegoś więcej na temat kobiecej perspektywy w fantastyce, ukraińskiej fantastyki, fantastyki przygodowej, militarnej i tej dla dzieci. Podczas Targów poznamy także laureatów Nagrody "Nowej Fantastyki" 2022.

Wiele literackich atrakcji kierujemy do najmłodszych gości. Będą nowości wydawnicze i klasyka dziecięcej i młodzieżowej literatury, także spotkania z twórcami książek dziecięcych i młodzieżowych - pisarzami, tłumaczami i ilustratorami.

W czwartek i piątek na grupy zorganizowane z przedszkoli i szkół czekają przygotowane przez wydawców, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury i IBBY warsztaty i spotkania m.in.: z Katarzyną Ryrych, Kasią Boni, Edytą Jungowską, Martą Guśniowską, Marcinem Przewoźniakiem i Anielą Cholewińską-Szkolik.

W ramach Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej "Ojce i dziatki" w weekend można się będzie spotkać z Grzegorzem Kasdepke, Kristin Roskifte, Malin Falch, Sylwią Chutnik, Iloną Wiśniewską, Yvette Żółtowską-Darską, Mirosławem Wlekłym, Martą Guśniowską, Magdaleną Górską, Leszkiem Talko, Bereniką Kołomycką, Piotrem Sochą, Maćkiem Kurem i Magdaleną "Meago" Kanią, Joanną Jagiełło, Justyną Bednarek i ilustratorką Niką Jaworowską-Duchlińską, Krzysztofem Łapińskim i ilustratorką Martą Kurczewską.

Warszawska strefa literacka

Cenionym elementem Targów jest program Miasta Stołecznego "Zaczytana Warszawa" z warsztatami dla dzieci oraz spotkaniami wokół warszawskich nagród literackich. O stolicy w literaturze porozmawiają Justyna Sobolewska, Paweł Sołtys i Grzegorz Piątek. Książki dla dzieci będą tematem spotkania z Justyną Bednarek i Piotrem Sochą, a o polskim komiksie porozmawiają Karolina Szymaniak, Szymon Holcman i Dominika Węcławek.

Tegoroczne Targi Książki w Warszawie będą nie lada gratką dla miłośników literatury non-fiction. W ramach Dnia Reportażu odbędą się spotkania z finalistami i laureatem albo laureatką ustanowionej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Z miłośnikami reportażu literackiego na Targach Książki w Warszawie spotkają się autorzy książek-finalistek 13. edycji nagrody: Peter Hessler (autor książki "Pogrzebana. Życie, śmierć i rewolucja w Egipcie"), Rafał Hetman (autor książki "Izbica, Izbica"), Ander Izagirre, autor książki "Potosí. Góra, która zjada ludzi"), Małgorzata Gołota (autorka książki "Spinalonga. Wyspa trędowatych") i Barbara Demick (autorka książki "Zjadanie Buddy. Życie tybetańskiego miasteczka w cieniu Chin").

Rynek książki, czyli wydarzenia dla profesjonalistów

Goście branżowi, wydawcy, tłumacze, ilustratorzy, księgarze i bibliotekarze znajdą na majowych targach wiele spotkań, debat i warsztatów. Spotkania: o polskim czytaniu i nieczytaniu, zawodzie tłumacza, bibliotekach na przestrzeni wieków, sytuacji branży wydawniczej Ukrainy i perspektywach współpracy z rynkami Unii Europejskiej, czy o tym jak napisać książkę dla dzieci i trafić z nią pod strzechy, to tylko niektóre z bardzo wielu propozycji dla osób zawodowo związanych z rynkiem książki.

Sektor książek akademickich i naukowych

Zapraszamy także do stoisk wydawców akademickich i naukowych, w ramach jubileuszowych 15. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. W piątek, drugiego dnia Targów, wydawcy akademiccy odbiorą wyróżnienia i nagrody w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA, Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Nagrody

Podczas Targów poznamy laureatów nagród: 62. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2021, 13. Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrody Magellana w konkursie na "Najlepsze publikacje turystyczne", Konkursu o Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa, Nagród "Nowej Fantastyki", Literackiej Nagrody Motyli i Nagrody Biedronki za książkę dla dzieci - Piórko 2022.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie Targów

Organizatorzy zapraszają na Targi wszystkich miłośników książki i tych, którzy dopiero zaczynają swoją literacką przygodę.

Targi Książki w Warszawie, na które wstęp jest wolny, są czynne dla zwiedzających:

26.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 18:00

27.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 19:00

28.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 19:00

29.05.2022 r. od godz. 10:00 do godz. 17:00