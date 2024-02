Od 10 do nawet 300 tys. zł - takie dofinansowanie mogą dostać przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do konkursu przygotowanego przez ZUS. Wnioski mogą wpływać do zakładu przez miesiąc, a pula środków jest większa niż rok temu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Wyjaśniamy.