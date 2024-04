Zmiana w Sejmie. Nowa posłanka złożyła ślubowanie

26 kwietnia to ostatni dzień 10. posiedzenia Sejmu X kadencji. Obrady zaczęły się o godzinie 10:00 i rozpoczęły od ślubowania poselskiego Alicji Łuczak .

Posłanka startowała w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu kaliskim. Czwarta na liście otrzymała ponad 5 tys. głosów, jednak to nie zapewniło jej miejsca w Sejmieu. Wszystko zmieniło się po tym, jak Grzegorz Rusiecki wygrał w wyborach samorządowych bój o stanowisko prezydenta Leszna.

Nowa posłanka z KO. Alicja Łuczak objęła mandat po Grzegorzu Rusieckim

Polityk z KO otrzymał 53,74 proc. głosów i już po pierwszej turze stał się nowym prezydentem, jednak to wiązało się z opuszczeniem przez niego ław poselskich. "Coś się kończy, aby coś się mogło zacząć... ostatnia noc, ostatni klub parlamentarny, ostatnie zdjęcia na sali plenarnej... i powrót do Leszna, do nowych wyzwań" - napisał w swoich mediach społecznościowych.