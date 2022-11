Złe wieści dla kierowców: Od nowego roku zmiany w OC. Będzie drożej

Szukanie najlepszego ubezpieczenia będzie w przyszłym roku nie lada wyzwaniem. Choć koniec taniego OC był już wielokrotnie zapowiadany, wiele wskazuje na to, że tym razem teoria pokryje się z rzeczywistością. Część analityków uważa, że kierowcy muszą się przygotować na skokową podwyżkę OC nawet o 30 proc.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC obecnie?

W pierwszym półroczu 2022 roku średnia cena polisy w naszym kraju wyniosła 524 zł. Co ciekawe jednak, wysokość ubezpieczenia samochodu spadła o 12 proc. rok do roku w trzecim kwartale. Mimo to nie wszyscy mogli cieszyć się obniżką cen.

Ubezpieczenie samochodu wzrosło dla prowadzących działalność gospodarczą. Za ubezpieczenie pojazdu słono zapłacili w ostatnim kwartale prowadzący jednoosobową działalność. Ich wysokość składki wzrosła aż o 50 proc. Towarzystwa ubezpieczeniowe tłumaczą, że takie auta najbardziej narażone są na kolizje ze względu na intensywną eksploatację.

Z oferty towarzystw ubezpieczeniowych wynika, że przeciętna składka dla aut benzynowych wynosi obecnie 516 zł. Nieco więcej muszą zapłacić właściciele równie popularnych diesli. Właściciela pojazdu z tym silnikiem czeka średnio wydatek rzędu 543 zł na zakup polisy.

Wyliczenia ubezpieczenia samochodu: od czego zależą?

Ogólne warunki ubezpieczenia tworzone są na podstawie wielu zmiennych. Liczy się doświadczenie za kierownicą, dlatego starsi kierowcy za ubezpieczenie pojazdu płacą ponad dwa razy mniej niż świeżo upieczeni, 18-letni kierowcy. Oferty ubezpieczenia samochodu zależą również od miejsca zamieszkania.

Wyliczenia ubezpieczenia samochodu pokazują, że tanio mogą kupić je mieszkańcy Podkarpacia i woj. lubelskiego. W Zamościu ubezpieczenie auta to ok. 490 zł. Zakup ubezpieczenia drenuje portfele mieszkańców Trójmiasta, od których towarzystwo ubezpieczeń pobiera średnio 782 zł.

Każdy kalkulator ubezpieczenia sprawdza również stan cywilny. Jak się okazuje, osoby w związkach małżeńskich nie tylko dłużej żyją, ale również zakres ochrony samochodu jest dla nich bardziej korzystny. Wyliczenia ubezpieczenia samochodu były dla osób w związkach nawet dwa razy tańsze niż dla singli.

Kupić ubezpieczenie taniej mogą również ci, którzy wybierają konkretne marki. Jak się okazuje, najwięcej, bo średnio 620 złotych, płacą właściciele aut Alfa Romeo. Najbardziej korzystne oferty towarzystw ubezpieczeniowych otrzymują posiadacze Suzuki - średnio 474 złote.

Kalkulator ubezpieczenia OC wyższy w 2023 roku

Kupno ubezpieczenia w nowym roku to wyższy wydatek. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Po pierwsze, każde towarzystwo ubezpieczeń odczuwa skutki inflacji. Po drugie, kalkulator ubezpieczenia samochodu rośnie ze względu na presje płacowe pracowników. Po trzecie, ubezpieczenie komunikacyjne rośnie proporcjonalnie do kosztów, które trzeba ponieść za części wymienne pojazdów.

Wybrane przez nas towarzystwo ubezpieczeń podniesie stawki OC również ze względu na wykroczenia. Od 17 czerwca 2022 roku firmy mają dostęp do historii mandatów i punktów karnych. To oznacza, że kalkulator ubezpieczenia będzie je uwzględniał i na tej podstawie obliczał wysokość stawki.

Oczywiście umowy ubezpieczenia będą tworzone indywidualnie. Nowoczesne technologie pozwalają bardzo precyzyjnie wyliczyć składkę dla każdego kierowcy. Niemniej jednak kalkulator ubezpieczenia będzie bardziej łaskawy dla tych, którzy jeżdżą bez wypadków i wykroczeń. Ci mogą liczyć na korzystniejsze warunki ubezpieczenia.

Kalkulator ubezpieczenia dla samochodów elektrycznych

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych wzrośnie dla właścicieli samochodów elektrycznych. Wysokość składki ubezpieczenia dla takich osób mimo to wciąż jest najniższa. Choć to na rynku najdroższe samochody, to średnio w przypadku zakupu ubezpieczenia "elektryka" trzeba zapłacić ok. 435 zł.

Porównywarki ubezpieczeń samochodu pokazują, że słono płacą właściciele aut hybrydowych. Jak pokazują dane, w takim przypadku polisa OC kosztuje średnio 586 zł. To wciąż więcej niż zakup polisy przez właścicieli najbardziej popularnych aut benzynowych oraz diesli.

Porównywarki ubezpieczeń: kto zapłaci najmniej?

Oferty różnych towarzystw to materiał do tego, aby stworzyć modelowego płatnika OC. Aktualny wachlarz dostępnych ubezpieczeń zdradza, że za polisę najmniej zapłaci obecnie żonaty mężczyzna w wieku 55 lat. To jednak nie jedyny warunek.

Najlepiej będzie, jeśli płatnik pochodzi z Podkarpacia. Dla najlepszego ubezpieczenia konieczne również będzie spełnienie warunku o braku szkód komunikacyjnych. Kupić obowiązkowe ubezpieczenie takiej osobie będzie oszczędnie, o ile auto posiada mały silnik, najlepiej o pojemności do 1.0.

