Złe wieści dla Donalda Tuska. Prawie połowa Polaków jest na nie

Prawie połowa Polaków nie chce, by Donald Tusk startował w wyborach prezydenckich w 2025 roku - wynika z najnowszego sondażu. Choć obecny premier oficjalnie zaprzeczył, by miał ubiegać się o fotel prezydenta, to w mediach nie brakuje spekulacji na ten temat. Koalicja Obywatelska kierowana przez Donalda Tuska odniosła pierwsze wyborcze zwycięstwo od dekady, uzyskując najwyższe poparcie w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego.