- Potwierdzam, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali dziś Adama C., pełniącego funkcję Zastępcy Burmistrza Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszy zarzuty - przekazał Robert Sosik z biura prasowego CBA. Dodał, że obecnie trwają czynności procesowe.

CBA zatrzymało cztery osoby

Zatrzymanie wiceburmistrza potwierdził rzecznik prasowy dzielnicy Praga-Południe Andrzej Opala. - CBA wykonuje w Urzędzie Dzielnicy czynności służbowych na polecenie prokuratury. Deklarujemy pełną współpracę - powiedział.

Potwierdził również, że funkcjonariusze CBA zatrzymali też Jacka G. naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe.

- W sumie funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby. Spośród tych czterech osób dwie są to osoby będące urzędnikami urzędu dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Jest to zastępca burmistrza urzędu, ale także naczelnik wydziału architektury i budownictwa, a także dwóch przedsiębiorców. Śledztwo dotyczy przestępstw korupcyjnych - wyjaśnił Robert Sosik z biura prasowego CBA.



Adam C. zajmuje się w dzielnicowym ratuszu architekturą i budownictwem, gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz zamówieniami publicznym.

Wiceburmistrz zatrzymany przez CBA. Radni PiS reagują

- To jest kolejna tego rodzaju sprawa w Warszawie. Jako klub radnych po konsultacji z pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie posłem Jarosławem Krajewskim zażądamy zwołania sesji nadzwyczajnej - powiedział pełnomocnik PiS na Pradze-Południe radny Marek Borkowski.

Dodał, że radni będą żądać wyjaśnień od burmistrza dzielnicy. - Dokładnych informacji o zarzutach wobec tych osób, ale też poprosimy o informacje, jakie czynności i działania podejmowali w ostatnich latach. Zażądamy tez skontrolowania tych działań - wyjaśnił radny. - Uważamy, że mieszkańcom taka informacja się należy, a wnioski niech wyciągną sami w wyborach samorządowych za rok - zaznaczył.



Na zatrzymanie Adama C. zareagowali także aktywiści z Miasto jest Nasze. "Wzywamy burmistrza Tomasz Kucharskiego do dymisji, a rzecznika Opalę do przeprosin" - napisali na Twitterze.

"Jako pierwsi informowaliśmy o nieprawidłowościach w obszarze architektury i budownictwa w UD Praga-Płd." - dodali społecznicy

