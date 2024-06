Prokuratura Generalna potwierdza, że do Sądu Dyscyplinarnego wpłynął wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej związanej z zastępcą prokuratora generalnego, prok. Michała Ostrowskiego .

Wniosek w sprawie zastępcy prokuratora generalnego. "Naruszenie godności urzędu"

Prok. Michał Ostrowski komentuje wniosek do Sądu Dyscyplinarnego

Do zarzutów odniósł się w poście opublikowanym w serwisie X sam prok. Michał Ostrowski.

"Prawda jest taka, że zarzuty, które wydał wobec mnie tzw. rzecznik dyscyplinarny, są całkowicie niezasadne. Mam nadzieję na szybki, jawny proces dyscyplinarny, który pokaże prawdę. Obawiam się jednak, że są to kolejne nieudolne próby zastraszenia, abym nie mówił prawdy o bezprawiu w prokuraturze. Te zarzuty sprowadzają się do ciągłego kwestionowania przeze mnie 'przebierańca' Bilewicza, który 'zastąpił' siłowo odsuniętego od funkcji Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego" - napisał prok. Michał Ostrowski, dodając że prok. Jacek Bilewicz odpowie karnie "za to bezprawie".