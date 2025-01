W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" prowadzi partia Jarosława Kaczyńskiego , zdobywając 33,2 proc. poparcia . Wynik ten nie wystarczyłby jednak, aby PiS mogło rządzić samodzielnie - 184 mandaty to za mało. Oznacza ponadto spadek w porównaniu z poprzednim badaniem , w którym największe ugrupowanie na opozycji osiągnęło 34,8 proc.

Sondaż partyjny. Złe wiadomości dla rządzących. Nie mieliby większości

Natomiast Koalicja Obywatelska uzyskała 30,5 proc., co przełożyłoby się na 167 miejsc w izbie niższej. To spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem. Koalicjanci KO również notują niskie poparcie: Trzecia Droga osiągnęła 9 proc. (35 mandatów), a Lewica - 6,3 proc. (18 mandatów). W sumie Koalicja 15 Października mogłaby liczyć na 220 mandatów, co oznacza brak większości parlamentarnej (231 mandatów).