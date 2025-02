Afera Collegium Humanum. Błażej Spychalski z zarzutami

- Jeśli chodzi o korzyści majątkowe, były to korzyści w postaci wpłat kwot odpowiednio 9,5 tysiąca oraz ponad 7,5 tysiąca złotych. Jeśli chodzi o korzyść osobistą, to była to korzyść polegająca na poparciu przez Błażeja Spychalskiego starań Pawła Cz. u określonych osób, który starał się o akredytację do utworzenia filii Collegium Humanum w Uzbekistanie - wyjaśniła przedstawicielka Prokuratury Krajowej.