Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeśli ustawowe święto przypada w dzień wolny, pracownicy mają prawo do innego dnia wolnego. Pracodawca musi go "oddać" jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym.

Spis treści: Kto skorzysta z dodatkowego dnia wolnego? Kto jeszcze ma prawo do wolnego? Jak zaplanować urlop, by zyskać najwięcej?

Kto skorzysta z dodatkowego dnia wolnego?

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 roku poniedziałek 10 listopada został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Jest to forma rekompensaty za święto Wszystkich Świętych przypadające w sobotę 1 listopada.

Oznacza to, że wolne otrzymają między innymi urzędnicy w ministerstwach i urzędach centralnych, pracownicy urzędów wojewódzkich, izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych, a także regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, kuratoriów czy inspektoratów weterynarii. W tych instytucjach drzwi będą zamknięte w poniedziałek poprzedzający Święto Niepodległości.

Kto jeszcze ma prawo do wolnego?

Zgodnie z kodeksem pracy każde ustawowe święto, które wypada w sobotę, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Oznacza to, że pracodawca musi zapewnić dodatkowy dzień wolny wszystkim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Wolne nie przysługuje jednak osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy o dzieło. Nie skorzystają z niego również ci, którzy i tak pracują w soboty, na przykład w systemie zmianowym. W praktyce w sektorze prywatnym to pracodawca decyduje, kiedy wyznaczy dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę.

Jak zaplanować urlop, by zyskać najwięcej?

Tegoroczny listopad stwarza szansę na naprawdę długi odpoczynek. 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, wypada we wtorek, a dzień wcześniej wielu pracowników administracji będzie miało wolne, co wydłuża im weekend. W sumie będą mieli cztery dni wolne z rzędu. Jeśli wezmą urlop na resztę tygodnia, to czeka ich dziewięć dni wypoczynku. Z ustawowego urlopu zejdą im tylko trzy dni.

Jeśli pracujesz w prywatnej firmie, sprawdź, kiedy twój pracodawca wyznaczy wolny dzień za 1 listopada. Osoby, które mają zaplanowany urlop w terminie, w którym zostanie wyznaczony dzień wolny nie muszą się martwić, że ten dzień im przepadnie. Pracodawca musi go "oddać". Najczęściej wygląda to tak, że limit urlopowy pracownika zwiększa się o ten jeden dzień.

