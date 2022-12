Aktualnie nad Polskę przemieszcza się front atmosferyczny niosący jeszcze więcej opadów śniegu niż w poprzednich dniach. Spodziewać się ich mogą mieszkańcy południowo-zachodnich, centralnych i wschodnich rejonów kraju. Lokalnie śnieg może też zamarzać, co jeszcze bardziej pogorszy warunki drogowe.

W sobotę popada miejscami na południu i południowym wschodzie, zwłaszcza na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, na południu i wschodzie Mazowsza po Lubelszczyznę i początkowo Opolszczyznę - podaje dobrapogoda24.pl.

Wyż Kaspar nad Polską. Czego możemy się spodziewać?

Następnie cała Polska dostanie się pod wpływ wyżu Kaspar. Spowoduje on przejaśnienia i rozpogodzenia. W tych samych miejscach wystąpi też silny mróz. Wzrośnie również ciśnienie. Szczególnie może ono dać się we znaki mieszkańcom południowego wschodu.

Najzimniej będzie w nocy z soboty na niedzielę na południu, w centrum, na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Następnie - według przewidywań synoptyków wejdziemy w okres odwilży.

Prognoza pogody na weekend

Czego możemy spodziewać się dziś i w sobotę? Jak przekazała Ilona Bazyluk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, na południu i w centrum Polski wciąż pada śnieg.

- Do końca dnia pokrywa śnieżna na południu kraju może wzrosnąć o 10 centymetrów. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe są opady marznące deszczu. Także na północy możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez minus 3 w centrum, do 2-3 stopni na plusie na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie lokalnie umiarkowany i porywisty. W Tatrach może dochodzić do 75 km/h i wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne - powiedziała.

W nocy na północy kraju pojawią się rozpogodzenia. Na Warmii i Mazurach, na Podlasiu oraz we wschodniej części województwa pomorskiego temperatura może spaść do minus 15 stopni. W południowej połowie kraju i na wschodzie nadal będzie padał śnieg. Prognozowana suma opadów to 5 cm białego puchu. Na północy kraju możliwe są marznące mgły osadzające szadź. Temperatura minimalna wyniesie od minus 15 stopni na północy, minus 8 w centrum, do minus 3 na Podkarpaciu. Wiatr na ogół słaby, tylko na południowym wschodzie umiarkowany, w górach może osiągać prędkość do 60 km/h.