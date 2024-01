Wymiana dowodu osobistego w 2024 roku – ile ważny jest dokument?

Obowiązkiem każdego obywatela jest posiadanie ważnego dowodu osobistego. Jest to dokument, dzięki któremu można potwierdzić tożsamość danej osoby. Można używać go również zamiast paszportu w czasie podróżowania po krajach strefy Schengen. Ile ważny jest dowód osobisty? Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej, aktualnie wydawane (od 7 listopada 2021 roku) dokumenty są ważne przez:

Jak informuje "Fakt", Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że w 2024 roku o wydanie nowego dowodu osobistego będzie wnioskować 2,7 mln osób. Wśród nich znajdą się zarówno obywatele, którzy dopiero co osiągnęli pełnoletność, jak i ci, którzy wyrabiali dowód 10 lat temu.

Jakie kary za posługiwanie się starym dowodem osobistym?

Warto pamiętać, że dowód osobisty powinny wymienić również osoby, które zmieniły nazwisko wskutek zawarcia związku małżeńskiego . Wymiana dokumentu powinna się odbyć również wtedy, gdy uległ on zniszczeniu lub jego posiadacz padł ofiarą kradzieży danych osobowych .

Jak wymienić dowód osobisty?

Wymiana dowodu osobistego, który utracił ważność, nie jest skomplikowana. Wystarczy udać się do urzędu miasta lub gminy i złożyć tam stosowny wniosek w obecności urzędnika, który potwierdzi tożsamość i obywatelstwo petenta. Wniosku nie można wysłać pocztą lub kurierem . Nie można go także umieścić w paczkomacie przy urzędzie.

Idąc do urzędu, należy mieć ze sobą aktualną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm , przedstawiającą wizerunek w pozycji frontalnej.

Jeśli dowód osobisty stracił już ważność albo został on utracony lub uszkodzony, a petent posiada ważny paszport, urzędnik poprosi o jego przedstawienie. Bez niego nie będzie możliwe procedowanie wniosku . Jeżeli petent nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, należy wziąć ze sobą dotychczasowy dowód osobisty, który utracił ważność , a w przypadku jego braku - inny dokument ze zdjęciem.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można również złożyć za pośrednictwem internetu. Warto jednak pamiętać, że i tak trzeba udać się do urzędu w celu uzupełnienia wniosku o odciski palców i wzór podpisu. Dobrze również mieć na uwadze, że będąc za granicą nie ma możliwości, by wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego złożyć w konsulacie. Wymianą dokumentu można się zająć dopiero po powrocie do kraju.