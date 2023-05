Pięcioletni Wojtek, choć po nim tego nie widać, jest ciężko chory. Już w 20. tygodniu ciąży rodzice dowiedzieli się, że synek urodzi się z wadą serca. Kiedy przyszedł na świat okazało się, że wada jest złożona, a do tego jest też wada płuc.

- Do płuc był za duży napływ krwi. Te płuca zostały zalane krwią i po pierwszej operacji Wojtek się dusił. Rozintubowali go ale szybko został zaintubowany znowu - mówi reporterce "Wydarzeń" Justyna Śliwkiewicz-Sadowska, mama 5-latka.

Chłopiec przeszedł już kilka operacji

W pierwszym roku życia chłopiec przeszedł pięć operacji.

- Zastanawialiśmy się, czy jak pójdzie na kolejną, to czy przeżyje - dodaje mama chłopca.

Leczenie w Polsce było skierowane w stronę serca jednokomorowego, to leczenia paliatywne. Dlatego rodzice zaczęli szukać pomocy za granicą. Nadzieję na serduszko dwukomorowe dał ośrodek w Stanford. Udało się zebrać astronomiczna kwotę. W październiku 2020 roku Wojtek przeszedł operację w Stanach Zjednoczonych.



- Szczęście trwało 2,5 roku. Teraz zastawka znowu się zepsuła. To jest zastawka biologiczna od zmarłego dawcy. Była wstawiona i miała 17 milimetrów, a teraz zwęziła się do 3 milimetrów i jeżeli się zamknie, to odetnie dopływ krwi do płuc - tłumaczy mama.

Rodzice wiedzieli, że będzie trzeba ją wymienić, ale nie przewidywali, że tak szybko.

- Mieliśmy pecha po prostu. Teraz trzeba tę zastawkę Wojtkowi wymienić i to znowu kupi mu czas - przyznaje Radał Sadowski, tata 5-latka.

Brakuje 1,7 mln złotych. Czas ucieka

Operację wyceniono na blisko 3,5 miliona złotych. Do tej sumy brakuje 1,7 mln złotych.

- Ośrodek, do którego Wojtka wysyłamy, to najlepszy szpital na świecie. Ci lekarze już go znają, znają jego anatomię i tak naprawdę wierze, że kolejny raz to się uda - mówi ojciec.

Zbiórka stanęła, a rodzice o pomoc zwrócili się do Fundacji Polsat. Na stronie fundacji Wojtek Sadowski ma uruchomione subkonto.

- Gdyby zebrało się 1,7 mln osób i każdy wpłaciłaby po złotówce, to Wojtuś leci na tę operację, Wojtuś tę operację odbywa i Wojtuś żyje - mówi Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Problemem jest czas. Pieniądze trzeba wpłacić do 20 czerwca.

"Ogromna kwota, ogromna szansa"

- Ogromna kwota, ale i ogromna szansa. My już wiemy na przykładzie Antosia, że operacje kardiologiczne wykonywane w Stanford przez prof. Hanleya, to są operacje, które gwarantują życie - dodaje Aldridge-Holc.

Antoś Trębiński, którego udało się uratować dzięki państwa pomocy, ma już 5 lat. Z Wojtkiem poznali się na oddziale kardiologicznym. Mama Antosia wspiera rodziców Wojtka.

- Bardzo bym chciała, żeby Wojtek mógł być nadal przyjacielem Antosia. Takich przyjaciół chcemy mieć przy sobie - przyznaje Aleksandra Pawlak, mama Antosia.