Do wypadku doszło około 11:00 na autostradzie A1, na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Furgonetką jechał trzech operatorów Komponentu Wojsk Specjalnych, którzy wracali ze szkolenia do swojej jednostki. - Doszło do wystrzału opony - powiedział Interii rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Mariusz Łapeta.