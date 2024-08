Wniosek papierowy ZUS pozostawi bez rozpatrzenia. Ważny komunikat

"Aktywny rodzic" to świadczenie pieniężne, które ma pomóc godzić obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem. Dodatkowe pieniądze mają sprawić, że rodzice szybciej wrócą na rynek pracy. Program obejmuje trzy comiesięczne świadczenia:

Program dotyczy rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, z wyjątkiem opcji "Aktywnie w żłobku", która dotyczy dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Dofinansowanie do żłobka nie może jednak przekroczyć kwoty opłat za pobyt dziecka w placówce. Świadczenia nie są oskładkowane ani opodatkowane, nie podlegają też egzekucji komorniczej i administracyjnej.