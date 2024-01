- Apeluję o to ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych. O tę odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo, kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu, podczas gdy ci, wobec których postawiono zarzuty korupcyjne, wędrują do Parlamentu Europejskiego na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej - powiedział Duda.

Włodzimierz Karpiński napisał list otwarty. "Pan zrównuje mnie z dwoma politykami PiS"

Włodzimierz Karpiński na początku listu przypomniał, że jest człowiekiem niewinnym, choć ma postawione zarzuty. "Wynikają one z pomówień" - stwierdził. Przypomniał, że w areszcie spędził dziewięć miesięcy.

"Prokurator przesłuchał mnie w tym okresie 3 razy, łącznie ok. 10 godzin" - napisał. Europoseł napisał, że po jego zatrzymaniu rodzinie zabrano wszystkie telefony, choć na urządzeniu należącym do małżonki "znajdowały się istotne dane medyczne związane z jej chorobą".

Europoseł wspomniał, że prokuratura wielokrotnie publikowała komunikaty na jego temat i "przesądzała o winie podjąć jako fakty wyłącznie swoje interpretacje". "Podobnie Pan w swoich wypowiedziach publicznych zrównuje mnie z dwoma politykami PiS, prawomocnie skazanymi przez niezawisły polski sąd, którzy z tego powodu bezpowrotnie utracili mandaty poselskie. Jest to działanie niegodziwe" - stwierdza.

Włodzimierz Karpiński do prezydenta: Rzeczywistość w polskich aresztach jest dramatyczna

"Wypowiedzi wobec mnie formułuje Pan wyłącznie dla uzyskania doraźnych celów politycznych. Pana partyjni koledzy, których ostatecznie udało się Panu skutecznie ułaskawić zostali skazani przez sąd orzekający w składzie sędziów, których Pan nie powołał, za przestępstwo działania na szkodę interesu publicznego. Fałszywe tony w Pana wypowiedziach wybrzmiały także, gdy wzywał Pan do humanitarnego traktowania swoich kolegów z PiS. Lekceważy Pan przecież wielokrotne długotrwałe przetrzymywanie wielu obywateli RP w aresztach" - pisze.

Włodzimierz Karpiński w liście otwartym odwołał się do zasady domniemania niewinności i przypomniał unijną dyrektywę w tej sprawie.

Polityk stwierdził, że PiS po dojściu do władzy, przy udziale Andrzeja Dudy, zmieniło przepisy "które były zgodne z prawem europejskim i gwarantowały rzeczywiście domniemanie niewinności".

"Od tego czasu w Polsce do aresztowania wystarczy postawienie zarzutu popełnienia poważnego przestępstwa przez prokuraturę. Nie zauważył Pan, że to Pan podpisał ustawę, która zadecydowała o dotkliwych ograniczeniach, które spotkały Pana kolegów. Tym samym nawoływał Pan do postępowania sprzecznego z prawem, którego był Pan promotorem" - brzmi treść listu.