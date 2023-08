Subkonto ZUS. Jakie są zasady dziedziczenia?

Osoba ubezpieczona może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta w ZUS. Taką dyspozycję można zmienić w każdym momencie. Jeśli nikt nie zostanie wskazany, to środki z subkonta wejdą po śmierci osoby ubezpieczonej do spadku.