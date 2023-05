Zajęcia zostały wznowione "w nowych pomieszczeniach po tym, gdy władze stolicy przejęły budynek placówki" - podała prokremlowska agencja.

- Wszystkie pomieszczenia są gotowe, nauczyciele są przygotowani. Szkoła wraca do pracy. Wszystko jest zgodnie z planem - mówił dyrektor szkoły Leonid Szczukin.

Jak twierdzi, wszystko zostało przeniesione ze starego do nowego budynku. Dyrektor powiadomił, że szkoła ma mieć teraz do dyspozycji rzekomo 18 pomieszczeń. Nie podano jednak adresu, pod którym odbywają się zajęcia.

Wznowienie zajęć w nowej placówce było już wcześniej zapowiadane przez dyrektora placówki. Według prokremlowskich mediów, Szczukin informował, że uczniowie po 9 maja, czyli Dniu Zwycięstwa będą mogli już wrócić do nauki.

Reklama

Warszawa. Rosyjska szkoła przy ambasadzie przejęta przez miasto

W sobotę, 29 kwietnia stołeczny ratusz przejął budynek, który był nielegalnie zajmowany przez Rosję. W budynku przy ul. Kieleckiej 45 w Warszawie od lat znajdowała się prowadzona przez Ambasadę Rosji szkoła średnia.

ZOBACZ: Warszawa: Miasto przejmuje rosyjską szkołę przy ambasadzie

- To działania realizowane przez stołeczny ratusz, ale w pełnym porozumieniu z MSZ. Jest to komornicza realizacja wydanego już bardzo dawno temu wyroku sądu, który stwierdza, że ambasada Federacji Rosyjskiej dzierży ten budynek nieprawnie, niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i Skarb Państwa RP musi go odzyskać - mówił na antenie Polsat New rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina.