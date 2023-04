Miasto przejmuje rosyjską szkołę przy ambasadzie

W sobotę miasto Warszawa przejęło budynek przy ulicy Kieleckiej 45, gdzie mieściła się prowadzona przez Ambasadę Rosji szkoła średnia.

- Są to działania realizowane przez stołeczny ratusz, ale w pełnym porozumieniu z MSZ. Jest to komornicza realizacja wydanego już bardzo dawno temu wyroku sądu, który stwierdza, że ambasada Federacji Rosyjskiej dzierży ten budynek nieprawnie, niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i Skarb Państwa RP musi go odzyskać. Są to działania, które prowadzi komornik, aby budynek opuściła tzw. szkoła średnia przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej - powiedział na antenie Polsat News rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina.

Zdjęcie Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow / AFP

W odpowiedzi na zdarzenie w Warszawie rosyjskie MSZ wydało komunikat.

"Tak bezczelny, wykraczający poza cywilizowaną komunikację międzynarodową krok Warszawy nie pozostanie bez naszej ostrej reakcji, konsekwencji dla polskich władz i interesów Polski w Rosji. Muszą to zrozumieć inicjatorzy tak kontrowersyjnych i prowokacyjnych przedsięwzięć" - podała rosyjska agencja TASS.