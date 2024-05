Waloryzacja emerytur w 2025 roku nie poprawi seniorom nastrojów. Wszystko przez to, że jedną z jej czynników jest wartość inflacji z poprzedniego roku oraz średnia krajowa. Na podstawie orientacyjnych danych można już teraz prognozować, ile wyniosą podwyżki w przyszłym roku. Wygląda na to, że nie ma co liczyć na zbyt duże kwoty.