Co to jest emerytura honorowa?

Emerytura honorowa to dodatkowe świadczenie przysługujące ściśle określonej grupie seniorów. Dodatek finansowy należy się osobom, które ukończyły 100 lat. Jest wypłacany do końca życia. Seniorzy otrzymują go bez względu na to, czy pobierają inne świadczenia. Jednak, aby otrzymać rzeczony dodatek, muszą oni mieć polskie obywatelstwo.