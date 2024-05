"Wakacje z wojskiem": Dla kogo? Kto może się zgłosić?

"Wakacje z wojskiem" to projekt, który jest skierowany do osób, które mają od 18 do 35 lat oraz uczniów, którzy kończą w tym roku szkoły średnie. Jak tłumaczył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o osoby, które "są już pełnoletnie, może zaczynają już swoje najdłuższe wakacje i dopiero od października rozpoczną studia".

Korzyścią jest również to, że szkolenie może być pierwszym krokiem do dalszej służby wojskowej. Uczestnicy programu po jego zakończeniu trafią do rezerwy pasywnej, a chętni będą mogli rozpocząć przygotowania do zawodowej służby wojskowej, przejść do służby WOT lub odbyć kurs specjalistyczny w ramach dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej.