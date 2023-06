Ostrzeżenia przed burzami wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz dla południowej części województw łódzkiego i mazowieckiego.

Pogoda w środę zmienna. Będzie burzowo

Alerty będą obowiązywały w środę od godz. 12 do godz. 22. Według IMGW, na wskazanym obszarze prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm i porywy wiatru do 60 km/h, a także - miejscami - grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest szacowane na 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia - tłumaczy IMGW.