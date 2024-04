Parlament Europejski przegłosował 12 marca zmiany w dyrektywie budynkowej EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Zgodnie z nowymi regulacjami sektor budowlany w UE powinien osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, a wszelkie zasoby budowlane mają zostać zdekarbonizowane do tego czasu. Celem rzeczonych zmian jest redukcja emisji gazów cieplarnianych.