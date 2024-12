Tragiczny wypadek w środku nocy. Nie żyje trzech nastolatków

Trzech nastolatków zginęło w wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w powiecie sokólskim, na wysokości miejscowości Nowowola. Straż pożarna do działań ratunkowych musiała wykorzystać narzędzia hydrauliczne, konieczne było rozcięcie pojazdu. Jedna z osób, które odnaleziono w aucie, przewieziona została do szpitala.