Jak podawali śledczy z Prokuratury Krajowej, dotychczas przebadano ok. 200 z 600 kontrowersyjnych spraw z czasów, gdy na czele resortu sprawiedliwości stał Zbigniew Ziobro . Efektem pracy zespołu prokuratorów jest raport częściowy, który dotyczy tych postępowań. Dokument liczy ponad 300 stron .

W podrozdziale odnoszącym się do postępowań względem przedstawicieli większości rządzącej z czasów PiS znajdziemy opracowanie dotyczące budowy dwóch wieżowców na działce należącej do spółki Srebrna, która była powiązana z PiS. Jak czytamy, Gerald Birgfellner miał wykonać szereg czynności zmierzających do realizacji inwestycji, ale nikt mu za nie nie zapłacił.