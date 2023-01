W nocy - jak także poinformował IMGW na Twitterze - będzie pochmurno. "Miejscami słaby śnieg, głównie na północy i południu, lokalnie mżawka, również marznąca i powodująca gołoledź. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temp. od -4°C do -1°C, tylko w kotlinach górskich mróz do -11°C" - przekazano we wpisie.

W czwartek rano mgła ograniczająca widoczność W czwartek zachmurzenie będzie całkowite i duże, jedynie w górach początkowo małe. Miejscami w północnej, wschodniej i południowej Polsce będzie padał słaby śnieg. Na Wybrzeżu może padać deszcz ze śniegiem. Rano miejscami będzie utrzymywać się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, głównie w Sudetach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od -1 do 1 stopnia Celsjusza. Cieplej będzie tylko w rejonie Świnoujścia, do 2 stopni. Na Podhalu -3 stopnie. Wiatr będzie słaby, zmienny, tylko na Wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych. Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Atak na kontrolera biletów w Krakowie Polsat News Reklama