Termin opłaty abonamentu RTV. Zapamiętaj tę datę
Termin płatności abonamentu RTV jest coraz bliżej. Pobieraniem rzeczonej opłaty zajmuje się Poczta Polska, która jest również odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników. W przypadku braku płatności, należność może zostać wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy - na przykład poprzez zajęcie pensji lub emerytury. Okazuje się jednak, że niektóre osoby są zwolnione z abonamentu RTV.
Spis treści:
Zbliża się termin płatności abonamentu RTV. KRRiT informuje
Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, opłata abonamentowa z tytułu abonamentu RTV musi zostać wniesiona z góry: "do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego". Wobec tego należność trzeba uregulować do 25 września. Płatność powinna zostać wniesiona na specjalny numer rachunku bankowego, który zawiera numer identyfikacyjny abonenta. Można ją zrealizować w placówkach Poczty Polskiej bądź w pozostałych instytucjach finansowych.
Jak czytamy w komunikacie: "Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.". Poczta Polska nie naliczy odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy abonent wniesie wpłatę 25. dnia miesiąca, a pieniądze wpłyną na rachunek 26. lub 27. dnia miesiąca.
Ile wynosi abonament RTV?
W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa za radioodbiornik wynosi 8,70 zł (104,40 zł w skali roku). W przypadku odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego opłata jest równa kwocie 27,30 zł za miesiąc, a więc 327,60 zł w skali roku. Wysokość opłat jest ustalana na mocy rozporządzenia KRRiT.
Co istotne, abonenci, którzy opłacą abonament RTV za rok z góry mogą liczyć na 10 proc. zniżki. Należność musi jednak zostać uiszczona z wyprzedzeniem, do 25. stycznia. Warto jednak zaznaczyć, że przez cały rok można skorzystać z innych zniżek wynikających z opłaty abonamentu za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Szczegóły dotyczące owych rabatów są dostępne na stronie Poczty Polskiej.
Jak wygląda kontrola abonamentu RTV?
Zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie Poczty Polskiej, kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV są przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Osoba kontrolowana musi pokazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub umożliwić przeprowadzenie kontroli pracownikom.
Jeżeli kontrola wykaże, że korzystamy z niezarejestrowanego odbiornika, to wówczas naliczana jest opłata w wysokości "trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika". Wobec tego, w przypadku niezarejestrowanego radioodbiornika kara wyniesie 261 zł, a za telewizor i radio - 819 zł.
Co istotne - w przypadku ciągłego unikania opłaty za abonament RTV, Poczta Polska może wysłać tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Wówczas istnieje możliwość zajęcia pensji bądź emerytury przez fiskusa.
Kto jest zwolniony z obowiązku opłaty abonamentu RTV?
W niektórych przypadkach można liczyć na zwolnienie z obowiązku opłaty abonamentu RTV. Jak wynika z informacji podanych na stronie Poczty Polskiej, danina nie musi być uiszczona przez osoby:
- powyżej 75. roku życia;
- powyżej 60. roku życia, które posiadają prawo do emerytury i których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
- z I grupą inwalidztwa;
- całkowicie niezdolne do pracy;
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
- z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
- otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;
- niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów;
- posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego;
- otrzymujące zasiłek dla opiekunów.
Zwolnienie z opłaty abonamentu RTV jest możliwe po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia oraz przedłożenia stosownych dokumentów w urzędzie pocztowym.