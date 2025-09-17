Zbliża się termin płatności abonamentu RTV. KRRiT informuje

Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, opłata abonamentowa z tytułu abonamentu RTV musi zostać wniesiona z góry: "do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego". Wobec tego należność trzeba uregulować do 25 września. Płatność powinna zostać wniesiona na specjalny numer rachunku bankowego, który zawiera numer identyfikacyjny abonenta. Można ją zrealizować w placówkach Poczty Polskiej bądź w pozostałych instytucjach finansowych.

Jak czytamy w komunikacie: "Decyduje dzień, w którym dokonuje się płatności, a nie dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.". Poczta Polska nie naliczy odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy abonent wniesie wpłatę 25. dnia miesiąca, a pieniądze wpłyną na rachunek 26. lub 27. dnia miesiąca.

Ile wynosi abonament RTV?

W 2025 roku miesięczna opłata abonamentowa za radioodbiornik wynosi 8,70 zł (104,40 zł w skali roku). W przypadku odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego opłata jest równa kwocie 27,30 zł za miesiąc, a więc 327,60 zł w skali roku. Wysokość opłat jest ustalana na mocy rozporządzenia KRRiT.

Co istotne, abonenci, którzy opłacą abonament RTV za rok z góry mogą liczyć na 10 proc. zniżki. Należność musi jednak zostać uiszczona z wyprzedzeniem, do 25. stycznia. Warto jednak zaznaczyć, że przez cały rok można skorzystać z innych zniżek wynikających z opłaty abonamentu za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Szczegóły dotyczące owych rabatów są dostępne na stronie Poczty Polskiej.

Jak wygląda kontrola abonamentu RTV?

Zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie Poczty Polskiej, kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV są przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Osoba kontrolowana musi pokazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych lub umożliwić przeprowadzenie kontroli pracownikom.

Jeżeli kontrola wykaże, że korzystamy z niezarejestrowanego odbiornika, to wówczas naliczana jest opłata w wysokości "trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika". Wobec tego, w przypadku niezarejestrowanego radioodbiornika kara wyniesie 261 zł, a za telewizor i radio - 819 zł.

Co istotne - w przypadku ciągłego unikania opłaty za abonament RTV, Poczta Polska może wysłać tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego. Wówczas istnieje możliwość zajęcia pensji bądź emerytury przez fiskusa.

Kto jest zwolniony z obowiązku opłaty abonamentu RTV?

W niektórych przypadkach można liczyć na zwolnienie z obowiązku opłaty abonamentu RTV. Jak wynika z informacji podanych na stronie Poczty Polskiej, danina nie musi być uiszczona przez osoby:

powyżej 75. roku życia;

powyżej 60. roku życia, które posiadają prawo do emerytury i których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

z I grupą inwalidztwa;

całkowicie niezdolne do pracy;

ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

z trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;

otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;

niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów;

posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego;

otrzymujące zasiłek dla opiekunów.

Zwolnienie z opłaty abonamentu RTV jest możliwe po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia oraz przedłożenia stosownych dokumentów w urzędzie pocztowym.

