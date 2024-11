11 listopada - co to za święto?

Dopiero wydarzenia I wojny światowej stworzyły warunki do jej odzyskania. Rozpad państw zaborczych oraz zaangażowanie wielu polskich polityków i wojskowych, takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, przyczyniły się do powrotu Polski na mapę Europy. W 1918 roku, 11 listopada, Piłsudski przejął kontrolę nad polskim wojskiem i rozpoczął formowanie rządu, co stało się początkiem odrodzenia niepodległego państwa.

Narodowe Święto Niepodległości to dzień wolny od pracy?

Są jednak oczywiście takie miejsca i profesje, w których nie ma dni wolnych od pracy. Służby mundurowe, personel medyczny, pracownicy stacji benzynowych, hoteli, restauracji i kawiarni w ten dzień muszą stawić się na swoich stanowiskach pracy . Zastanawiasz się, czy osoby pracujące 11 mają specjalny dodatek do wynagrodzenia ? Jasno wynika to z Kodeksu Pracy, w którym czytamy o "Pracy w niedziele i święta" (Rozdział VII Art. 151. [Dni wolne od pracy]):

§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta (...) pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: 1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli; 2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. § 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie (...) § 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia (...) za każdą godzinę pracy w święto.

Pracownicy, którzy muszą pracować w święto mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujące pracę w dniu ustawowo wolnym od pracy, takim jak 11 listopada, powinny otrzymać dzień wolny do odebrania w innym terminie. Alternatywnie pracodawca może przyznać pracownikowi 100 proc. dodatku do wynagrodzenia za pracę w tym dniu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.