Straż miejska ma nowe uprawnienia. Posypią się mandaty

Weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 września nadające strażnikom miejskim nowe uprawnienia mandatowe dotyczące poruszania się rowerem, e-hulajnogą oraz urządzeniem transportu osobistego.

Nowe przepisy zakładają poprawę bezpieczeństwa na drogach. W nowym rozporządzeniu strażnikom miejskim zabrano prawo do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednocześnie zyskują możliwość karania tych, którzy nie mając do tego uprawnienia, prowadzą pojazd inny - napędzany siłą mięśni. Za te uznaje się m.in. riksze, ale też hulajnogi i rowery.

Strażnicy będą mogli zatem ukarać mandatem w wysokości do 200 zł osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą bez uprawnień. Jeśli sprawa trafi do sądu, ten może ukarać sprawcę tego wykroczenia grzywną do 1500 zł.

Mandaty dla rowerzystów. Uwaga na przejściu dla pieszych

Dzieci do lat 10 mogą poruszać się na rowerach i hulajnogach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Natomiast osoby od 10. do 18. roku życia muszą mieć przynajmniej kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A1, AM, B1 lub T. Osobom pełnoletnim wystarczy dowód osobisty.

Karę za jazdę jednośladem bez karty rowerowej mogą ponieść tylko nastolatkowie między 17. a 18. rokiem życia. Kodeks wykroczeń mówi bowiem, że "na zasadach w nim określonych" odpowiada ten, "kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17".

Strażnicy miejscy będą mogli także ukarać za jazdę hulajnogą lub rowerem przez przejście dla pieszych lub po drodze dla nich przeznaczonych. Mandat wyniesie wtedy od 50 do 100 zł.

Mandatu nie trzeba obawiać się na przejściach z wyznaczonym przejazdem dla rowerów i hulajnóg.

Straż miejska ma nowe uprawnienia. Za to grozi mandat

Nowe uprawnienia straży miejskiej nie ograniczają się jedynie do prawa o ruchu drogowym. Strażnicy będą mogli także nałożyć mandat za nieskładanie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Warto pamiętać, że to najczęściej obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości. Mandat za to wynosi do 500 zł.

Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania, złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni.

Z kolei za brak widocznego numeru nieruchomości właściciel może dostać mandat do 250 zł.

***

