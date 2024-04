Stanisława Ryster nie żyje. Dziennikarka miała 81 lat

Pierwszy informację o śmierci Stanisławy Ryster poinformował w mediach społecznościowych Mariusz Machnikowski. "Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to Ona na pewno . Pochwalę się - w jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z 'jednym ze swoich ulubionych graczy'. Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie - tydzień wcześniej zaprosiłem Ją na kawę..." - napisal mężczyzna.

Stanisława Ryster nie żyje. Miała 81 lat

Stanisława Ryster urodziła się w czasie wojny we Lwowie. Wraz z rodziną przetransportowana do Katowic, po maturze dostała się na prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Skończyła prawo, jednak wkrótce po obronie dyplomu trafiła na casting do TVP . Następnie zaczęła czytać wiadomości, jednak Polacy zapamiętają jej kultowe prowadzenie teleturnieju "Wielka Gra", w którym występowała od 1975 do 2006 roku.

Stanisława Ryster nie żyje. "Często pytali mnie o nogi"

- Mam córkę, dwoje wspaniałych wnuków, którzy mnie odwiedzają, a ja odwiedzam ich . Mam swoje mieszkanie, znajomych. To im poświęcam czas. Trzeba sobie ugotować, pójść na zakupy, posprzątać, zawsze jest coś do roboty. I oglądam filmy przyrodnicze. Wspaniałe, bardzo polecam - mówiła w jednym z wywiadów. Dwukrotnie wychodziła za mąż.

- Dzisiejsza telewizja to dziadostwo . Nie wyobrażam sobie, by w niej pracować. Teraz produkuje się głupoty, dlatego nie chcę wracać! Cieszę się emeryturą - powiedziała swego czasu "Faktowi".

Stanisława Ryster nie żyje. Krytykowała media za "fatalną polszczyznę"

- Czy to wygodnie tak siedzieć przez godzinę z jedną założoną na drugą, czy mnie plecy nie bolą? Otóż odpowiadam krótko: Nie! Taka pozycja była dla mnie komfortowa, w dodatku założenie nogi na nogę wymusza prostą postawę, czyli pomaga kręgosłupowi i - znów powtórzę - "robię to, co chcę, bo to jestem ja i nogi są też moje". Chociaż pisali różnie, że ktoś mi te nogi ustawiał, a nawet - wyczytałam w internecie - że mi je sztucznie przesuwali. Czego to ludzie nie wymyślą! - śmiała się na łamach prasy.