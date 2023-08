"Sprzęt postsowiecki odchodzi do historii". Szef MON zaprasza na defiladę

- Konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, to jest gwarancja bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Sprzęt postsowiecki odchodzi do historii, żołnierze WP zasługują na to, żeby posiadać najnowocześniejszą broń i sprzęt, tak żeby Polska była bezpieczna - mówił w niedzielę rano szef MON Mariusz Błaszczak podczas briefingu prasowego po próbie generalnej do defilady na święto Wojska Polskiego. Jak podkreślał, 15 sierpnia w Warszawie będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt, świadczący o procesie modernizacji wyposażenia polskiej armii.