Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymane urzędniczki na wolności

Jedna z urzędniczek przed budynkiem aresztu podziękowała zgromadzonym tam osobom za obecność, a także modlitwy. - Te modlitwy naprawdę trzymały mnie w dobrej formie, trzymały mnie w nadziei i za to serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy się za mnie modlili - mówiła.

Urzędniczka Urszula podziękowała także swojej rodzinie. - Naprawdę stali za mną murem - podkreśliła, podziękowania składając także swoim adwokatom. - Dla ojczyzny - powiedziała kobieta, gdy dało się słyszeć "taka szkoda, że musiało ją to spotkać".

Chwilę potem przed bramą aresztu pojawiła się urzędniczka Karolina. - Chciałam państwu bardzo serdecznie podziękować, z głębi mojego serca za całe wsparcie - zwróciła się kobieta do zgromadzonych.

- To jest po prostu nie do opowiedzenia, jak państwa modlitwa trzymała mnie na duchu. Chciałam podziękować państwu, ale i osobom z całej Polski, z zagranicy. Za modlitwę, wsparcie, otuchę - mówiła pani Karolina. Następnie kobieta wsiadła do samochodu i odjechała sprzed aresztu.