Piotr Müller był w czwartek 13 stycznia gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Polityk pytany był m.in. o Polski Ład.

Polski Ład. Müller o "skomplikowanym procesie"

- Myślę, że dało się zrobić więcej. Na pewno można było zrobić coś lepiej. To nie oznacza dymisji, ale to, że Ministerstwo Finansów musi wykonać większa pracę - zaznaczył.

Jak podkreślił rzecznik rządu, ważne reformy "to skomplikowany proces". - Były trudne dyskusje w naszym rządzie. Jarosław Gowin był wtedy przeciwko tej ustawie. Po drodze były też prace legislacyjne. Wiemy, jak zachowuje się Senat - zaznaczył.



Müller tłumaczył, że Polski Ład i kwestia uproszczenia ustawy podatkowej to wyzwanie, które stoi przed rządem. Pytany o to, gdzie obywatel znajdzie informację dotyczącą płacenia podatków, rzecznik zaznaczył, że należy odwiedzić strony rządowe, gdzie "znajdują się odpowiedzi na kilkaset pytań".



Sprawa Barbary Nowak. Müller o aktywności medialnej

W programie padło też pytanie o 14. emeryturę. - Nie ma żadnej decyzji w tym zakresie - podkreślił polityk. - Kojarzy pan różnicę między 2019 rokiem a 2021? Co się wtedy wydarzyło? Epidemia koronawirusa. Łatwo jest mówić o sytuacji teraz, bez porównania jej z rzeczywistością - dodał Müller.



Rzecznik rządu był pytany też o kwestię pozostawieniu Barbary Nowak na stanowisku małopolskiej kurator oświaty. - Ja negatywnie oceniam wypowiedź pani kurator. Nie znam jednak jej pracy w kuratorium. Uważam z kolei, że pani kurator nie powinna prowadzić takiej aktywności medialnej - mówił.



Polityk odpowiedział również na pytanie dotyczące Pegasusa. Jak zaznaczył rzecznik, on osobiście "nie ma dostępu do informacji dotyczących działań operacyjnych". - Premier i minister sprawiedliwości mogą mieć większą wiedzę w tym zakresie - zaznaczył.



Paszporty covidowe. Müller o ustawie

Piotr Müller został zapytany również o kwestię szczepień oraz paszporty covidowe. - W sprawie ustawy posła Hoca nie będzie dyscypliny partyjnej . Ja osobiście tę ustawę poprę - mówił. Jak dodał, w Polsce każdy może pójść się zaszczepić, a rząd nie jest zakładnikiem antyszczepionkowców.



Rząd chce walczyć z zakażeniami koronawirusem poprzez ostrzejszą weryfikację obecnych obostrzeń covidowych. - Kontrole Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności teraz, w okresie ferii, będą weryfikowały obostrzenia w kurortach turystycznych - zapowiedział w "Gościu Wydarzeń" Piotr Müller .

Rzecznik rządu był też pytany o kwestię ewentualnego lockdownu w przypadku zwiększenia liczby zakażeń. - Zakładamy, że całkowitych lockdownów, tak jak to było rozumiane ponad rok temu, nie będzie. Jeżeli byłby tak daleko idący lockdown to osoby zaszczepione nie byłyby do tego liczone - zapewnił polityk.



