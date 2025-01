Z uwagi na to, że aktualnie wysokość jednorazowego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub chorobowe rolnika nie były aktualizowane od 2022 roku, MRiRW zdecydowało się podnieść kwoty świadczeń . Obecnie wynoszą one odpowiednio - 1033 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, a także 20 zł za dzień. Jak wyjaśnia MRiRW w uzasadnieniu projektu:

Szczegóły projektu nowelizacji - co konkretnie ma się zmienić?

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji publicznych. O ile wzrosną świadczenia? Planowo do 1431 zł (za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu) jednorazowo w ramach odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Oraz do 25 zł dziennej stawki z tytułu zasiłku chorobowego za czasową niezdolność do wykonywania pracy.