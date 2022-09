Sondaż CBOS: Najgorsze notowania rządu Morawieckiego od początku

Oprac.: Łukasz Aftański Polska

W stosunku do lipca - jak podało CBOS - istotnie przybyło przeciwników urzędującego gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. 29 proc. respondentów to zwolennicy obecnego rządu, 46 proc. to jego przeciwnicy, a 23 proc. wyraziło obojętność - wynika z najnowszego sondażu .

Zdjęcie Zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki wyraziło 31 proc. respondentów / PAP/Mateusz Marek / PAP