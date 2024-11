Śnieżyce z impetem wejdą do Polski. Od tej wysokości trzeba uważać

Czeka nas ponowny atak zimy w listopadzie. Choć tym razem ograniczy się przeważnie do gór, to śniegu będzie na tyle dużo, że synoptycy zdecydowali się wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one trzy województwa na południu Polski. Śnieżyce pojawią się na wysokości poniżej 1000 metrów nad poziomem morza. Na wielu drogach może się zrobić bardzo ślisko i niebezpiecznie.