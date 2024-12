Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

"Dziś ostrzegamy przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju, silnym wiatrem na północy oraz opadami marznącymi na południu woj. śląskiego i małopolskiego. Zachowajcie szczególną ostrożność na drogach i w ciągach komunikacyjnych" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda z wichurami i śnieżycami

Poniedziałek będzie pochmurny w całym kraju. Wszędzie trzeba się liczyć z opadami przynajmniej mżawki, choć w wielu miejscach będzie też padać deszcz oraz deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Rano na południu Śląska i Małopolski trzeba uważać na marznące opady powodujące gołoledź. W tych rejonach mogą też występować mgły ograniczające widzialność do 600 metrów.

IMGW prognozuje przyrost pokrywy śnieżnej na terenach podgórskich o około 5 do 8 cm, choć miejscami w górach śniegu może spaść więcej. Na obszarach podgórskich oraz w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od około 5 do 15 cm.

Termometry pokażą od 1 stopnia na północnym wschodzie, choć w większości kraju przeważnie 3-4 st. C. Najcieplej będzie miejscami na zachodzie: do 5-6 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich w ciągu dnia trzeba uważać na mróz około -1 st. C.

Na południu trzeba się liczyć ze śnieżycami. Miejscami może spaść nawet do 20 cm śniegu / wxcharts /

Poniedziałek z alertami

W związku z nieprzyjazną pogodą trzeba się liczyć z wieloma alertami IMGW pierwszego stopnia, które obowiązują od rana. Z powodu prognozowanych śnieżyc obowiązują żółte ostrzeżenia w południowej części dwóch województw, czyli: Reklama

dolnośląskim (powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki);

(powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki); opolskim (powiaty nyski i prudnicki);

(powiaty nyski i prudnicki); małopolski (powiaty: suski, nowotarski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki).

Na Dolnym Śląsku, szczególnie na terenach powyżej 500 metrów nad poziomem morza, opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm. Te alerty mają obowiązywać do godz. 8:00 i 16:00 we wtorek.

Również na południu Polski obowiązują alerty IMGW związane z marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Obejmują południowe części województw:

śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki);

(powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki); małopolski (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański).Powyższe ostrzeżenia pozostaną w mocy do poniedziałkowego południa.

Trzecim z alertów wydanych w poniedziałek przez synoptyków z IMGW jest ten związany z silnym wiatrem. Obejmuje on północne powiaty województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam w porywach może on osiągać prędkość do 75 km/h. Ostrzeżenia te będą aktywne do godz. 22:00 w poniedziałek.

Z silnymi podmuchami trzeba się również liczyć wysoko w górach. W porywach w Tatrach i Bieszczadach może wiać do 60 km/h, zaś w Sudetach do 70 km/h.



