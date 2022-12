Śnieg utrzyma się do świąt? Synoptycy pokazali mapę

Oprac.: Krystyna Opozda Polska

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW pokazało animację, która jest jednoznaczną odpowiedzią na pytanie o białe święta. Nadchodząca do Polski odwilż spowoduje, że śnieg zniknie z wielu regionów, jednak są miejsca, gdzie utrzyma się on do 26 grudnia. To głównie południowe i wschodnie krańce naszego kraju.

Zdjęcie Śnieg w święta? Nie dla wszystkich. Zdj. ilustracyjne / MICHAL KOSC / Agencja FORUM