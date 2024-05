Przed nami spokojny weekend, jednak nocami znowu przyjdą przymrozki sięgające miejscami -2 st. C. W ciągu dnia powinno jednak być słonecznie , chociaż odrobiny deszczu też nie zabraknie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w sobotę spokojna i przeważnie sucha

Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie maksymalnie można liczyć na 12 stopni Celsjusza . W centrum termometry pokażą około 16 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie - tam temperatury sięgną 20-21 st. C .

Noc na minusie

Niestety, po raz kolejny sadownicy, rolnicy oraz leśnicy nie będą mogli spać spokojnie . Wszystko przez przymrozki , które wrócą w nocy z soboty na niedzielę . Na północnym wschodzie oraz w centrum miejscami przy gruncie może być -2 st. C.

Na reszcie tych terenów będzie niewiele cieplej: od 1 do 3 stopni Celsjusza i około 4 stopni nad morzem. Noc najcieplejsza będzie na południu i zachodzie, gdzie temperatury wyniosą do 7-10 st. C. Oprócz tego na południu wystąpią przelotne opady deszczu.