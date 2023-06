Dzień Bożego Ciała nie wszędzie będzie tak pogodny i spokojny, jak byśmy chcieli. W niektórych miejscach możliwe będą nawet burze z gradem. Poznaj przygotowaną przez IMGW prognozę pogody na czwartek.

Noc spokojna, ale nie wszędzie

Noc ze środy na czwartek będzie stosunkowo ciepła. Zachmurzenie pojawi się na południu oraz na południowym oraz środkowym wschodzie Polski. Lokalnie możliwe będą tam opady deszczu oraz zanikające burze. W ich trakcie wysokość opadów może wynieść do 10 mm. Mogą się też pojawić lokalnie mgły, które ograniczą widzialność do 400 metrów.

W reszcie Polski będzie bezchmurnie. W większości kraju temperatura przekroczy 10°C, do maksymalnej wartości . Najchłodniej będzie w dolinach w rejonie Karpat, gdzie termometry pokażą około 9°C.

Pogoda na Boże Ciało

W czwartek w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z podziałem kraju na cieplejszą północ i chłodniejsze południe, gdzie możliwe będą również burze. W ich trakcie wiatr w porywach może osiągać prędkość do 60-65 km/h. Będzie ciepło, a w zachodniej części kraju nawet na granicy upału, czyli nawet do 30°C w zachodniej części kraju, gdzie będzie też słonecznie i sucho.

Zdjęcie W czwartek na południu Polski mogą pojawić się burze z gradem / IMGW /

Będzie przeważnie pogodnie. Ewentualne opady z przelotnymi burzami i lokalnymi ulewami możliwe będą na południu Polski. W południowej części kraju będzie chłodniej: temperatura nie przekroczy tam 21°C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz z możliwym gradem IMGW wystosował dla południowych województw: podkarpackiego, małopolskiego oraz południowych części świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego.

Zdjęcie Alerty burzowe IMGW na Boże Ciało / IMGW /

