Skażenie Odry. Pompy będą napowietrzać wodę

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Wojewoda zachodniopomorski polecił włączenie pomp do napowietrzania wody na Odrze. Sytuacja wciąż nie jest do końca opanowana, a zakaz użytkowania wód został przedłużony do 25 sierpnia.

