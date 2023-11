Rzecznik rządu: Zagłosuję za ustawą o in vitro, bo takie mam poglądy

Piotr Müller zagłosuje za refundacją in vitro

Projekt "Tak dla in vitro" został wniesiony do Sejmu poprzedniej kadencji w marcu, a podpisało się pod nim blisko pół miliona Polek i Polaków. Piotr Müller pytany wówczas o stanowisko rządu w tej sprawie stwierdził, że "samorządy terytorialne mają prawo do tego, aby podejmować decyzje co do tworzenia programów refundacji w tym obszarze".